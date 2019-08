En diálogo con Blu Radio, Nairo Quintan explicó a qué se debió su no renovación de contrato con el conjunto ‘telefónico’ de España: “Llega un momento en el que tienen que haber cambios positivos, tengo muchos años aún [de carrera] y se deben aprovechar los momentos en los que uno está brillando”.

Además, dijo que sale por la puerta grande: “Me voy con buenas sensaciones, me fue muy bien en Movistar; llegué joven, comencé a ganar, me enseñaron y culminamos este ciclo por mutuo acuerdo. Mis respetos con el patrocinador”.

Por otra parte, indicó que su última competencia grande con Movistar será la Vuelta a España, certamen al que no sabe si irá como capo: “Hay que esperar qué quiere el equipo porque seguramente estaré con Valverde, Carapaz y Marc Soler, a ellos también los consideran líderes”.

Sobre su relación y supuestas rencillas con Míkel Landa, quien le disputaba el protagonismo en Movistar, fue escueto al señalar que “todo terminó bien, como tenía que terminar”.

Finalmente, dijo qué espera del Arkea-Samsic, formación a la que pertenecerá a partir de 2020:

“Quiero un equipo donde esté a gusto, feliz y me apoyen al 100 %; donde me sienta como lo que soy y pueda brillar igual o mejor de cómo lo he hecho siempre”.