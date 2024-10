Lo contó en una conversación con Yeison Jiménez, en la que Torres —que ahora está en otro negocio fuera del fútbol— dijo que cuando el técnico argentino se hizo cargo de la Selección Colombia lo llamó para contarle qué esperaba de él y de pasó solicitarle que le diera el 10, con el que jugó por varios años en la ‘Tricolor’, al exjugador del Real Madrid, que en esa época pasaba por el mejor momento de su carrera futbolística.

“A él, Pékerman lo quería mucho, lo mimaba mucho. Y cuando llego por primera vez a la Selección en la era Pékerman, me llama, me cita a la habitación y yo voy. […] Al final de la charla me dice: ‘Te quiero pedir un favor muy especial, ¿tú le puedes dejar el número 10 a James?’ y yo: ‘Hágale, profe'”, contó en este video:

El barranquillero, que confesó que llegó a un entrenamiento enguayabado, agregó que en ese momento no vio ningún problema en cederle su número al entonces joven volante, pero considera que si no lo hubiese hecho las cosas habrían sido diferentes para él.

Por qué Macnelly Torres se arrepintió de cederle la 10 a James Rodríguez

El arrepentimiento del costeño llegó cuando Pékerman lo dejó por fuera de la convocatorio para el Mundial de Brasil 2014, pese a que fue uno de los más destacados de la ‘Tricolor’ en las Eliminatorias. El exfutbolista considera que si hubiese mostrado más carácter, habría podido integrar el equipo que disputó ese torneo.

“Yo más adelante me arrepentí porque yo siento que al ceder eso, abrí la puerta para que más adelante me dijeran, un mes antes: ‘No, no vas al Mundial'”, declaró.

Agregó que hay momentos en los que es necesario “sentar posiciones” porque eso puede marcar el rumbo de otras situaciones.

Qué hace Macnelly Torres ahora

El campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional está dedicado al negocio de la construcción y actualmente se encuentra trabajando en un proyecto comercial.

Sigue practicando fútbol de manera aficionada, pero tiene claro que su futuro ya no tiene nada que ver con ese deporte, pues le parece que el trabajo de técnico es muy demandante.

