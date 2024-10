Este sábado 5 de octubre, el Rayo Vallecano volvió a competencia y consiguió una importante victoria sobre el Valladolid por la novena jornada del campeonato español por 1-2, sumando así su tercer triunfo del campeonato.

(Ver también: “El James de la gente”: el ’10’ de la selección protagonizó tierno video con pequeño fan)

Este compromiso contó con la presencia del futbolista colombiano James Rodríguez, quien ingresó faltando poco más de 13 minutos para finalizar el encuentro y le cambió la cara a su equipo para que consiguiera este resultado.

Por eso mismo, los periodistas e hinchas están ilusionados con que el equipo pueda seguir por este rumbo victorioso y así terminar dentro de las posiciones de torneos europeos, pero el técnico Íñigo Pérez aterrizó esas ilusiones.

Lee También

Cuando James Rodríguez llegó, él dijo que la idea era ayudar a sus compañeros y tratar de terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones, preferiblemente en puestos de torneos europeos, pero ahora que los periodistas le preguntaron al técnico sobre esta idea, Pérez dijo que por ahora eso es adelantarse a los hechos.

“No, de ninguna manera. Y además creo que hasta que no entremos (en puestos europeos), ojalá entremos en una fase de la temporada que queden siete partidos, os pueda afirmar esto. Ojalá que pase eso. Cuando queden ocho os mentiré, os diré que todavía no es el objetivo, pero creo ahora sinceramente que no es el momento de cambiar los objetivos”, dijo en la rueda de prensa posterior a la victoria sobre Valladolid.