Este sábado 28 de septiembre, James Rodríguez disputó su tercer partido con el Rayo Vallecano, con la diferencia de que por fin comenzó como titular. Aunque no fue su mejor partido, sí tuvo puntos altos en el ataque de su equipo y terminó con una buena calificación.

El juego entre Rayo Vallecano y Leganés (válido por la fecha 8 de la Liga de España) terminó 1-1 y el técnico Iñigo Pérez dio sus impresiones en rueda de prensa. En ella, un periodista le preguntó por la primera titularidad del ‘10’ de la Selección Colombia y esto no le agradó mucho.

“Parece que todos dan por hecho que alguien viene y tiene que en algún momento jugar de titular. Lo entiendo, pero tengo varios futbolistas que no han jugado ni un minuto esta temporada. Desde que llegué aquí, creo en él y estoy contento de que James esté con nosotros. Pero no me gusta que, como entrenador de 27 jugadores, se hagan diferencias”, dijo inicialmente el estratega del Rayo.

Pero allí no quedó todo, pues reconoce el impacto que puede tener el cucuteño para la liga y para la prensa, pero dejó claro que él ha sido el primero en darles ejemplo a sus compañeros.

“Entiendo la diferencia de jerarquía con James y el resto de los jugadores del vestuario, pero él lo ha entendido bien porque está siendo ejemplar entrenando. Tenemos que ayudarle entre todos porque no es bueno para él ni para el Rayo Vallecano”, agregó en su respuesta.

Por último, señaló que lo puso de titular porque fue la mejor opción que vio para esa posición, pero pidió que no se le cuestione cuando no lo vuelva a poner de titular.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con Rayo Vallecano?

El próximo partido del conjunto de Vallecas será el próximo sábado 5 de octubre, cuando visite al Valladolid por la fecha 9 de La Liga. Posteriormente, visitará el Mallorca el 20 de octubre y recibirá al Alavés el 26 del mismo mes.

