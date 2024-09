James Rodríguez volvió a ser el tema de discusión en la rueda de prensa del Rayo Vallecano en la previa del compromiso contra el Leganés por la octava fecha de la Liga de España, pues para los hinchas y la prensa aún es inconcebible que el técnico Íñigo Pérez no confíe en él en partidos en los que el principal objetivo es sumar puntos importantes.

De hecho, los periodistas le preguntaron al técnico que si en este contexto en el que se jugará el siguiente encuentro, en fin de semana y a una buena hora, es posible ver al colombiano desde el pitazo inicial, pero este de nuevo fue contundente con su respuesta.

“Cualquier escenario es ideal para ver a un jugador del Rayo Vallecano, pero igual un poco las líneas de estas semanas, pues yo hago las alineaciones basándome en lo que necesita el equipo y no en contextos de campos llenos, horarios y demás. No me puedo guiar por se tipo de elementos”, aseguró el técnico.

Basándose en esa respuesta, le consultaron al entrenador que si los rumores de que a él no le gusta James son ciertos y que si al final fue más un capricho del entrenador, pero Pérez decidió no meterse en esa discusión.

“Yo desde siempre he sido un entrenador que no digo que quiero o no quiero a cierto jugador. Hay personas que se encargan de esto en el club que a mi vista lo están haciendo muy bien y a mí lo que me corresponde como técnico es que los jugadores estén siempre bien”, explicó Pérez.

Y agregó: “Con respecto a James, creo que fui muy claro desde el principio: es un jugador que me encanta, que me gusta, es un jugador de nivel mundial, el mejor jugador de la Copa América, todas esas son cosas que yo he dicho. Cualquier otra cosa que salga no la he dicho yo, sino el emisor responsable, entonces estoy encantado con que esté, pero he dejado mi línea de trabajo clara”.

De esta manera, Pérez se mantiene en su posición de que no es que no quiera a James en su equipo, sino que lo sigue llevando de a pocos para que alcance su mejor condición física y que así le pueda aportar mucho más al club en los distintos compromisos.

Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano

Por lo pronto, igual los aficionados tienen fe en que en el siguiente compromiso del Rayo Vallecano James Rodríguez tenga mucha más participación, pues el equipo de Vallecas se mide contra el Leganés, puesto 15 en la tabla de posiciones, este sábado 28 de septiembre a partir de las 9:15 de la mañana, hora colombiana.

