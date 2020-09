Primoz Roglic partió en el primer puesto de la general con 57 segundos de ventaja sobre el juvenil Tadej Pogacar, pero no logró defender su diferencia en la prueba contra el cronómetro de 36 kilómetros, los últimos 6 en subida a un alto de primera categoría.

Pogacar, no solo descontó el tiempo que tenía en contra, sino que también le metió casi 2 minutos de ventaja a su rival con el mejor registro de la etapa.

De esta manera se constituye en el segundo campeón más joven del certamen [tiene 22 años], por lo que se lleva las camisetas de mejor juvenil y de mejor escalador, ya que también desbancó de la clasificación de la montaña al ecuatoriano Richard Carapaz.

Su corona ya no la podrá perder debido a que el último día sirve para homenajear al que será campeón.

De esta manera, Pogacar da el golpe de la temporada, pues sin equipo de gregarios para los ascensos, logró superar a la poderosa maquinaria que montó el Jumbo para ayudarle a Roglic a ganar la competencia.

Por su parte, el colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López no pudo mantener su casilla en el podio y pasó de la tercera a la sexta ubicación.

Tadej Pogacar (SLV – Emirates): 55:55

Primoz Roglic (SLV – Jumbo): 57:51

Rigoberto Urán (COL – EF): 58:49

Daniel Felipe Martínez (COL – EF): 59:14

Nairo Quintana (COL – Arkea): 1:01:49

Harold Tejada (COL – Astana): 1:03:23

Winner Anacona (COL – Arkea): 1:04:39

Dáyer Quintana (COL – Arkea): 1:06:44

Este domingo 20 de septiembre, en el cierre del Tour de Francia, el lote recorrerá 122 kilómetros con un alto de cuarta categoría en el tramo inicial y circuito final en los Campos Elíseos de París.

🇸🇮 @TamauPogi dethrones 🇳🇱 @tom_dumoulin and looks to have taken Yellow!!!

🇸🇮 @TamauPogi détrône 🇳🇱 @tom_dumoulin de la première place et réalise le meilleur temps du contre-la-montre !#TDF2020 pic.twitter.com/Osp7uildHI

— Tour de France™ (@LeTour) September 19, 2020