En la carta firmada por el equipo nacional y dirigida a todas las instancias del deporte en el país, el equipo dice que hasta ahora había pasado por alto las “serias inconsistencias y fallas” de la Federación “porque ante todo priorizamos la pasión por nuestro deporte y el orgullo de alcanza logros para Colombia”, se lee en la nota viralizada en Facebook.

Señalan que en este punto se convirtió importante y necesario que la opinión pública conozca “lo que sucede detrás de las medallas, de las fotos, los videos, las notas de prensa sin profundidad, las alegrías y las felicitaciones”, con el fin de que se valoren lo logros con el alcance que merecen, y se sepa el daño severo que estarían causando las directivas.

Dentro de los distintos puntos del extenso memorial de agravios, la Selección de polo acuático (o waterpolo) reclama cancelaciones de ciclos de fogueo por parte de la Fecna, preparatorias para torneos importantes como los Juegos Boliviarianos de Santa Marta (2017), a donde llegaron y supuestamente no encontraron ni porterías ni balones para entrenar, lo que según la Federación es responsabilidad de los comités organizadores de las justas.

El artículo continúa abajo

Denuncian también que casi no pueden viajar al torneo de la Unión Americana de Natación en Bolivia, donde se consiguió la medalla de oro y la clasificación a la Copa Mundo de Berlín, porque la Federación no diligenció una carta de exoneración de impuestos. Un jugador tuvo que prestar casi 3 millones de pesos, pagados de su tarjeta de crédito, que solo le fueron pagados después de presionar con otra publicación en redes sociales.

A propósito de la Copa Mundo, donde Colombia haría presencia por primera vez, los jugadores revelan que la Fecna nunca dio la cara para comentarles que se había cedido el cupo a la Selección de Estados Unidos, después de que ellos se lo habían ganado en la piscina.

De otro lado, protestan porque la Federación había pactado con uno de los jugadores más destacados que vive en Barcelona el pago de unos honorarios mientras se concentraba con la Selección antes y durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Barranquilla. “Se ocultaron, no respondían sus llamadas y luego le informaron que no se lo pagarían, que no habían recursos”, menciona la nota.

Conocida la carta, la Federación Colombiana de Natación salió al paso con otro comunicado en el que acusa a los jugadores desconocer “los conductos regulares, el funcionamiento del deporte nacional y el alcance de las diferentes instituciones deportivas del país”.

En su texto, Fecna da distintas explicaciones, la mayoría ligadas con el presupuesto económico de la institución. Tal es el caso del certamen en Berlín, de la cual el ente reconoce no estaba contemplada la participación de la Selección, y que por tanto asistir se tornaba difícil; de igual forma que por falta de dinero no se convocó al jugador de Barcelona, aunque subraya que jamás se adquirió algún tipo de compromiso con él y se le enfatizó que no se le pagaría a nadie por representar al país.

“No cabe la posibilidad para pensar ni hablar de abandono administrativo; sabemos que hay puntos por mejorar, pero estamos tranquilos de dar lo mejor de nuestro corazón y de nuestra experticia profesional… Estamos dispuestos a sentarnos a dialogar para profundizar en estos temas”, expresó la Federación.

Sin embargo, como se lo dijo el arquero de la Tricolor de waterpolo, Cristhian Agudelo a La W, “la cuestión de fondo no es de presupuesto, estamos pidiendo un trato digno, respeto, cumplimiento y coherencia con el equipo, con nuestro proceso”.