El jugador Will Johnson emprendió carrera hacia el arco vacío, mientras que con una impresionante velocidad, Wayne Roone logró darle alcance y tras barrerse pudo quitarle el esférico.

De inmediato, el inglés se levantó y unos pocos metros después de la mitad de la cancha mandó un certero centro al área que resultó en el gol de la victoria 3 por 2 para el D.C. United, en la cabeza del argentino Luciano Acosta, quien marcó los 3 tantos de su escuadra.

En un acto en el que se resalta su humildad, el británico terminó felicitando por Twitter a su compañero:

What a way to win. Congrats on the hat-trick @LuchoAcosta94 👏🏼⚫️🔴 #DCUhttps://t.co/jrUoU8H5cD

