La sanción fue para el equipo de balonmano de playa de Noruega y llegó luego de que las deportistas decidieran usar pantalones cortos en lugar de los populares bikinis.

Así lucieron:

La Federación Europea de Balonmano (EHF, en inglés) ordenó a las jugadoras que paguen 1.500 euros (1.768 dólares) por no vestir el traje de baño reglamentario en el partido por la medalla de bronce que perdieron ante España en Varna, Bulgaria.

Pink, ganadora de tres premios Grammy, dijo en Twitter que cubrirá el monto de la multa, criticó a la organización y alentó a las deportistas a seguir vistiéndose como les fuera más cómodo.

Este fue el trino de la intérprete de ‘Get the Party Started’:

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021