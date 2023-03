La revelación la hizo el exfutbolista este jueves durante una entrevista que tuvo en ‘El Vbar’, de Caracol Radio. Allí, donde lo contactaron para hablar de los partidos amistosos que tendrá la Selección Colombia en territorio asiático, el exdeportista prendió el ventilador respecto a una situación que lo tiene inconforme.

Y es que todo está relacionado con la Federación Colombiana de Fútbol, ya que, según él, ha hecho uso de su imagen y de las de otros ídolos de la ‘Tricolor’ sin ninguna autorización.

Al ser preguntado por el trato que recibe por parte de la Federación, el ‘Pibe’ cambió su tono de voz y ventiló que contra ella existe una demanda impuesta por él y varios de sus colegas.

“La federación no me interesa para nada porque abusan de nosotros. Ustedes no saben, pero un grupo de exjugadores la demandamos hace unos 3 años por usar nuestra imagen sin autorización. Nadie quería decir nada porque no queríamos meternos en líos”, dijo inicialmente Valderrama.

#ElVbarCaracol 🚨🗣️"Estoy mamado de que la Federación tiene el abuso de usar nuestra imagen sin autorización" 😱Carlos 'El Pibe' Valderrama cuenta en el Vbar Caracol que demandó a la Federación Colombiana de Fútbol por uso de su imagen sin autorización pic.twitter.com/EhQSs0W3a3 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 23, 2023

En sus explicaciones, el samario dejó claro que no se trata de un tema de boletas para partidos de la Selección, ya que eso no es tan importante para él como muchos creen.

“Hay 12 o 13 futbolistas y exfutbolistas que los tenemos demandados porque nos están faltando el respeto y se están pasando de calidad. A mí no me importa que me den boletas o no, porque si voy al estadio la compro o si no me quedo en el patio de mi casa viendo los partidos”, comentó en el programa radial.

Qué jugadores demandaron a la Federación Colombiana de Fútbol

Al escuchar la molestia de Valderrama, panelistas del espacio deportivo le pidieron que revelara nombres de quienes están involucrados en dicha situación. En ese momento, el ‘Pibe’ comenzó a mencionar algunos de los exjugadores que están en el proceso.

“Arqueros: Óscar Córdoba y Vanessa Córdoba; Nicole Regnier; un defensa que es técnico de categoría: Francisco ‘Pacho’ Maturana; en la delantera: Faustino Asprilla, Víctor Hugo Aristizábal, el ‘gordo’ Valenciano, el ‘tren’ Valencia, Juan Pablo Ángel, Arnoldo Iguarán y más”, señaló el ídolo de la ‘Tricolor’.

Según contó, desde hace un buen tiempo no habla con Ramón Jesurún y no tiene nada que hablar con él. Sin embargo, sí aseguró estar molesto con él por el trato que les dan a los exjugadores de la Selección.

“La demanda va caminando. Yo no había dicho nada porque el abogado me decía: ‘Viejo, ‘Pibe’, no diga nada, no diga nada’. Ahorita lo digo porque estoy mamado. Me mamé de que le falten el respeto a uno. Tengo compañeros y amigos de nuestra Selección que pidieron una boleta y les dijeron: ‘Se las vendemos’. Eso me cabreó porque eso no se puede hacer con un personaje que representó a su país en campeonatos mundiales”, agregó Valderrama en la emisora.

Por último, mencionó: “Hasta acá llegó el respeto. Si usted no me respeta, yo tampoco lo respeto, es así de sencillo”.