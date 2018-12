El concepto de López se produjo el 24 de diciembre, mientras los panelistas del espacio que conduce hablaban de la camiseta que les gustaría tener.

“Me gusta la de Tévez, no la de Barrios, el more…, el de Boca, la de Barrios no me va”, indicó López inicialmente para hacer referencia al volante colombiano de Boca Juniors.

“Es un asqueroso ese Barrios. Lo vi personalmente y no me gustó. No lo quiero”, insistió.

Frente a esta postura, varios de sus compañeros hicieron sonidos de desaprobación. Sin embargo, López concluyó asegurando que no la recibiría ni regalada: “Bajá a Barrios. Si viene la de Barrios, te la dejo. No lo quiero no me gusta, no me gusta”.

En audio, las palabras de López (a partir del minuto 1:01:17):