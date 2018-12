View this post on Instagram

Toda la gloria para ti señor Jesús Hoy mi ciclo con BOCA llega a su final. Quiero darle las gracias a esta gran institución que me acogió durante este tiempo y donde crecí mucho como futbolista y como persona. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con la manera como se vive el futbol en BOCA, es algo indescriptible que se siente cada vez que entré en la bombonera. Hoy se me abre una nueva oportunidad que afrontaré con el mayor compromiso y donde espero poder aportar todo lo que aprendi durante este tiempo. Los futbolistas somos personas que vamos cambiando de equipo y si bien somos profesionales de este lindo deporte, no puedo ocultar que dejo en este club un pedazo de mi corazón. Dejo grandes amigos y hermanos. Y no es un adios si no un hasta luego feliz navidad para todos los #bosteros 💙💙💙 Dios los bendiga siempre