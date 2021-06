La también presentadora de Directv se refirió al comentado episodio en redes, luego de que fuera invitada a dar información sobre la preparación de la Selección de Perú para el partido frente a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, que se jugará este jueves.

(Lea también: Perú vs. Colombia: día, hora, canal y más del regreso de las Eliminatorias)

Por la alianza que tiene Win Sports con Directv es común ver a periodistas de este último colaborando para el canal deportivo en Colombia, en especial en este tipo de eventos.

Camila Zapata, que en Twitter se define también como “conductora, comentarista de fútbol y reportera de cancha”, apareció en el programa de este primero de junio hablando sobre estadísticas y más información relacionada al duelo y el presente de los dos seleccionados.

Sin embargo, muchos televidentes y usuarios de redes sociales consideraron que la actitud de los panelistas del programa no coincidía con el profesionalismo que estaba mostrando su colega en su reporte:

Incluso, en otro momento de la intervención de la periodista, fue interrumpida por Juan Felipe Cadavid para comentar sobre lo que ella estaba diciendo, y Daniel Pérez aprovechó para lanzar un comentario fuera de contexto: “Quítate el tapabocas”. Así se ve en este video:

Pese a que fueron pocos los fragmentos del programa que el canal subió a sus redes sociales, ComuTricolor retomó otros fragmentos, en los que aseguró que hubo más comentarios en el mismo sentido.

Todo pareció al aire como una especie de juego incómodo para la periodista, pues los panelistas de ‘Saque Largo’ le insistieron en que se quitara el tapabocas para verle el rostro, aunque ella dijo que tenía policías cerca y podría tener problemas.

Este portal aseguró también que el diálogo no se centró en la información deportiva que entregó Camila Zapata, sino que giró en torno a cómo eran sus cuentas de redes sociales.

Tal fue la molestia de los televidentes que el periodista Daniel Pérez se volvió tendencia entre quienes reprocharon su actitud, aunque él quiso restarle importancia:

Minutos después, y en el mismo sentido, escribió otro trino, que luego borró. Allí dijo a quienes lo criticaron:

Eso motivó la respuesta de la reportera en esa misma red social, en la que negó tal relación de confianza y confirmó la incomodidad que le produjo la actitud de sus colegas.

Este fue el mensaje de la periodista citando directamente el mensaje que su colega eliminó:

Las mujeres que nos abrimos paso en espacios dominados por hombres trabajamos intensamente. El camino es duro. Los colegas no se disculpan cuando cometen errores ligados al machismo. Lo normalizan. Ayer no teníamos confianza. Escribo para que más compañeras no pasen por lo mismo. https://t.co/LU5zlzqr63

— Camila Zapata Castillo (@zapccamila) June 2, 2021