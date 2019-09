El vándalo le lanzó un puñal a los jugadores de Millonarios, cuando estos celebraban el gol del triunfo por 2 a 1 ante el equipo paisa en la fecha 12 de la Liga Águila.

Esa imagen indignó al país porque jamás se había visto que un futbolista pudiera ser agredido de tal manera en un estadio. Sin embargo, el rechazo hacia lo que hizo el aficionado trascendió las fronteras y llegó hasta Europa.

The Sun catalogó como una “fea escena” ese ataque que el vándalo protagonizó desde la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot. Además, el medio de comunicación británico recordó la pelea a machete que protagonizaron varios hinchas del ‘poderoso’ en la previa del clásico ante Nacional y reseñó el antecedentes de violencia en el fútbol más triste que tiene el país: el asesinato de Andrés Escobar.

Federico Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, fue el encargado de publicar en su cuenta de Twitter las imágenes del aficionado, el cual fue captado por cámaras de seguridad.

“Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar”, trinó el mandatario para explicar la medida que tomarán las autoridades de su ciudad con el señalado.

1. ‼️ Atención. Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a indentificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar. Mañana rueda de prensa 9 am…. pic.twitter.com/Adyj3frRgN

— Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 22, 2019