El pasado sábado 21 de octubre, se llevó a cabo por primera vez en la ciudad de Pereira, la carrera ciclística denominada La Crono de Rigo, en la cual compitieron más de 300 ciclistas en un circuito de exhibición que incluyó la participación del pedalista colombiano Rigoberto Urán en la Crono individual.

El recorrido abarcó 30 km, partiendo desde la Finca de Rigo hasta el puente Simón Bolívar en el vecino municipio de Cartago y regresando al punto de partida. Por lo anterior, se cerró completamente la ruta nacional 29RS01 en la calzada Cartago – Pereira desde el PR 4+170 y el PR 11+000, desde las 7:30 a. m. hasta las 11:45 a. m.; y desde las 2:00 p. m. hasta 5:00 p. m., lo cual generó millonarias pérdidas en el sector gastronómico y hotelero ubicado en este corredor vial.

Además, es importante mencionar que el evento ciclístico también afectó al sector residencial. Muchos residentes de los condominios en la zona de Cerritos se vieron obligados a permanecer en sus hogares. Incluso, algunos empleados de los establecimientos comerciales afectados no lograron llegar a sus lugares de trabajo.

Autorización de Invías

De acuerdo con la Resolución No. 03773 del 20 de octubre de 2023, el Instituto Nacional de Vías autorizó “el cierre total de unos sectores del Sistema Nacional de Carreteras a cargo de la Nación, para la realización del evento deportivo denominado ‘LA CRONO DE RIGO’, solicitado por el señor RIGOBERTO URÁN”.

Ante esto, el periódico El Diario se comunicó con el Instituto Nacional de Vías (Invías) con el fin de conocer los requisitos necesarios para tramitar todo permiso de cierre de vía para eventos deportivos y/o culturales.

Según Invías, donde hubo escándalo por acoso a funcionaria, los peticionarios que deseen obtener un permiso de cierre de vía para eventos deportivos y/o culturales deben seguir los siguientes pasos:

Radicar una solicitud por correo electrónico atencionciudadano@invias.gov.co con un período de antelación al evento no inferior a 30 días calendario. Presentar un Plan de Manejo de Tráfico (PMT): El PMT debe ser propuesto por la entidad encargada del evento. Señalización de calles y carreteras afectadas por los eventos especiales. Identificar vías y vías alternas: El PMT debe incluir la identificación de las vías afectadas con el punto de inicio y finalización y las rutas alternas para el flujo vehicular durante el período de cierre autorizado Solicitar a través de un oficio el acompañamiento y apoyo de la Policía de Carreteras. Diseño de Pasacalles: Se debe presentar un diseño de pasacalles que indique las vías alternas y horarios de cierre, de acuerdo con el parágrafo 2 del numeral 2 del artículo primero de la Resolución No. 000666 de 4 de abril de 2000.

Asimismo, los organizadores deben tener el aval de la Federación Colombiana correspondiente (como la Federación de Ciclismo, Triatlón, etc.). En el caso de eventos ciclísticos, también se permite la autorización de la Asociación Colombiana de Ciclismo Senior Máster.

Es importante destacar que mediante documento FCC No. 2023-0417 fechado del 4 de septiembre de 2023, el señor Jorge Mauricio Vargas Carreño, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, otorgó el avala para la realización del evento denominado “LA CRONO DE RIGO”. De igual forma, el Coronel Oscar Andrés Lamprea Pinzón, director de tránsito y transporte DITRA de la Policía Nacional, emitió un concepto favorable para el desarrollo del evento.

El organizador del evento debía asumir toda la logística y demás elementos necesarios para la seguridad, en el desarrollo de la actividad. Es evidente que INVIAS otorgó el permiso para la realización del evento deportivo sin considerar las posibles afectaciones que este pudiera tener en los distintos sectores presentes en el área afectada por el cierre.

Según el secretario de Deporte y Recreación de Pereira, Gustavo Adolfo Rivera, la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía entregó el trazado de la carrera en la misma semana del evento. “Entonces no pudimos cambiar en ese trazado”, indicó Rivera.

Agregó el secretario: “La gente se vio afectada porque fue un cierre bastante prolongado”.

Comité Intergremial

En entrevista, el presidente ejecutivo del Comité Intergremial, Jaime Cortes Díaz, mencionó que se presentó esta carta al señor alcalde Carlos Alberto Maya, para expresar las preocupaciones y problemas que surgieron a raíz de la realización de la competencia ciclística «La Crono de Rigo».

“Hubo una inconformidad ante los grandes problemas, que se suscitaron, que no solamente impidieron la movilidad, sino el actuar de las gentes en un día tan importante como eso un sábado, un sábado donde la gente asiste a sus consultas médicas, donde atiende problemas de mercado, donde hay atenciones relacionadas con muchas actividades de tipo recreativo, deportivo y toda la parte comercial”, destacó Cortes Díaz.

“Bien es sabido que este es un corredor muy poblado de que a su vez tiene un comercio, unas industrias de mucha actividad donde es parte de un transporte, que va a varios departamentos que, por lo tanto, el problema no se suscita en un solo lugar como Pereira, sino que afectaba regionalmente y aun nacionalmente porque como corredor que es de conexión nacional, pues vengaba esos efectos que daban tan duro al transporte, de pasajeros y por supuesto también el transporte de carga”, añadió el presidente ejecutivo.

“Esto no puede seguir ocurriendo. El Ministerio tiene que contar con el alcalde, porque si no estaríamos haciendo un papel donde nuestra autoridad no vale nada, la ciudadanía, no vale nada y, por lo tanto, se puede jugar con ella en una condición que de verdad altera el orgullo de los ciudadanos como región que cuida”, concluyó Jaime Cortes Díaz.

El 39 Congreso Nacional de Arquitectura en Pereira también se vio gravemente afectado por la realización de La Crono de Rigo. Según Salomón Cruz, presidente de ese gremio, este evento generó dificultades para la movilidad de los asistentes al congreso donde se discutían temas de movilidad urbana.

“Fue bastante complicado y justo en un Congreso Nacional donde se estaba hablando de los problemas de movilidad en las ciudades y viene esta situación, pues para acabar de poner un ejemplo de tipo purgatorio que afecta todo un desarrollo”, dijo Cruz.

Además, la presencia de 1.200 profesionales en el Congreso, inusualmente alta, resaltó la importancia de Pereira como un lugar para celebrar congresos nacionales de gran magnitud, similar a los recientes.

Este problema de movilidad “afectó también y sobre todo las horas de la tarde que la gente se regresaba porque vinieron de muchos departamentos del Sur, de Nariño, de Cauca, del Valle. En fin, mucha gente que ya para retirarse en una hora apropiada, pues tuvieron que demorarse por todos estos efectos, eso contabilizado monetariamente, pues se podrá pensar la repercusión que este tiene”, apuntó Salomón Cruz.

Los Afectados

Transporte Público

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pereira, conocido como Megabús, se vio obligado a suspender el servicio de las rutas alimentadoras de Puerto Caldas, Cerritos, La Virginia y Galicia desde las 6:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. Por lo tanto, la empresa de transporte presentó muchas complejidades al cerrar esta importante vía.

“Las implicaciones son muy fuertes en temas de movilidad, ya que no se podían enviar buses alimentadores desde el Intercambiador de Cuba y el intercambiador El Viajero hacia estos sectores y eso obstaculizo mucho la movilización de nuestros usuarios”, señaló el gerente de Megabús, Darío Acosta, quien además agregó: “tuvimos muchas quejas en nuestras redes sociales, muchas llamadas”.

Las Cifras

Rutas alimentadoras Pasajeros dejados de movilizar Promedio de pasajeros sábado Pérdidas en el Sistema Galicia 529 2386 $ 1.401.850 Cerritos 978 2006 $ 2.591.700 La Virginia 725 1081 $ 1,921.250 Puerto Caldas 407 1257 $ 1.078.350 Total 2.639 6.730 $ 6.993. 350

Cerritos del Mar

En el Centro Comercial Cerritos del Mar, el cierre dejó perdidas incalculables puesto que la estación comercial inicia operación a las 5: 30a.m. y se prolonga hasta las 10:00p.m. sin embargo, el horario de mayor flujo comercial es el del almuerzo, puesto que allí hay 27 marca gastronómicas.

“Aunque el cierre fue sentido Cartago – Pereira, nos afectaba porque cogía el retorno que debemos de hacer nosotros como clientes de Cerritos del Mar, para poder retomar el acceso a Pereira. Entonces, paramos de tener en promedio unos 13.000 clientes a tener escasos 1.000 clientes. Clientes que se pudieron recuperar después de las 5:30 de la tarde hacia la noche”, apuntó Ángela Suárez, gerente de Cerritos del Mar.

«La peluquería Guapa Beauty Club, tenía un matrimonio que atender. Ellos tenían programado el arreglo de la novia y todas sus damas de honor desde las 8 de la mañana. Tuvieron trasladar toda la atención de esta boda hacia otro lugar de Pereira. Es decir, yo no tuve atención ese día”, dijo Suárez.

Cabe mencionar que los comerciantes nunca fueron informados del cierre. “Yo me di cuenta por las redes sociales. Aquí la oficina no nos vivieron a socializar o invitarnos a formar parte del evento. Porque puede que nos afecten, pero venga como podemos formar parte del evento que no sea tan pesada la pérdida, que de alguna forma podamos tener una presencia de marca, pero tampoco nos invitaron a formar parte del evento”, agregó la gerente de Cerritos del Mar.

Opiniones

Cristian Marín

Restaurante ‘La Guaca’

“Realmente las ventas disminuyeron cerca de un 85 o 90%, esa fue una decisión que de parte de la alcaldía afecta todo el grupo del corredor turístico y pues es realmente injusto que solamente benefician a una parte del grupo de todo el corredor sin tener en cuenta todas las otras represalias que pueden generar en todos los establecimientos de esta vía nacional.”

Jersain Taborda

Local ‘Piña Dulce’

“El sábado nos vimos muy afectados por lo que pasó con los ciclistas, prácticamente los negocios perdimos el día”

Daimer Enrique Taborda

“Nos vimos muy afectados por la situación que se presentó el sábado, no nos avisaron, no nos dijeron nada, tampoco vinieron a pedir disculpas, perdimos más o menos entre un 80 y un 85% de ganancia, nosotros vivimos del negocio acá, de la piña, de la dulcería y proactivamente aquí no se vendió nada, un día normal como un sábado se puede vender uno entre 600 o 700 mil pesos, yo creo que mucho nos vendimos 100 o 150 mil pesos”

Rubén Nazarí

vendedor de piña

“A mí también me afectó, yo trabajo en la calle, pero de todas maneras siempre afecta porque yo trabajo las piñitas vendiendo así afuera, yo me ganó 20 o 30 mil pesos diarios”

Manuel Angulo

Restaurante la Caracola

“Nos vimos afectados muy grandemente porque inclusive, no hubo para pagarle a los empleados que vinieron, y eso nos perjudicó demasiado”

