El Manchester City no pudo mantener su ventaja y empató 1-1 en su visita al RB Leipzig, este miércoles en su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, que se decidirá por lo tanto en la vuelta en Inglaterra. Entre tanto, el Inter de Italia venció 1-0 al Porto del colombiano Mateus Uribe.

(Vea también: Luis Díaz, la esperanza del Liverpool después de la humillante goleada del Real Madrid)

El argelino Riyad Mahrez abrió el marcador para el equipo inglés de Josep Guardiola en el minuto 27 y en el 70 igualó, para los locales, el croata Josko Gvardiol.

La eliminatoria sigue por lo tanto en tablas y el desenlace tendrá lugar el 14 de marzo en el Etihad Stadium.

Guardiola dijo que no se puede ganar cada año la Liga de Campeones y que eso es algo al alcance solo “del Real Madrid”. “El resto no puede”, afirmó el entrenador español.

“Si mi carrera terminara mañana, no podría estar más agradecido de lo que logré en el Barcelona, el Bayern de Múnich y aquí. Nunca hubiera esperado tener esta carrera. No es solo por los éxitos, también por cómo hemos jugado. No podría pedir más”, agregó.