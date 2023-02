Este martes 21 de febrero, Real Madrid derrotó en condición de visitante al Liverpool (2-5) en el juego correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League.

(Vea también: Absurdos ‘bloopers’ de arqueros en juego de Liverpool y Real Madrid por Champions)

El equipo inglés comenzó dando el golpe de calidad en Anfield con un golazo de taco de Darwin Núñez antes de los 4 minutos de juego y la anotación de Salah, con complicidad de Courtois, al minuto 14 .

Sin embargo, la alegría duró poco para los dirigidos por Jürgen Klopp ya que Vinicius Jr. comandó la remontada con un doblete en el primer tiempo.

Luego, en la segunda mitad aparecieron Eder Militao con un gol de cabeza y Benezema con otros dos tantos para darle una nueva alegría a Carlo Ancelotti, quien se lleva a casa una victoria importantísima.

Lee También

Como era de esperarse, en redes sociales abundaron los memes para burlarse del Liverpool y la goleada que sufrió a manos del equipo ‘merengue’.

Los usuarios destacaron la jerarquía del equipo español y recordaron la crisis por la que atraviesan los ‘reds’, la cual quedó en evidencia este martes.

A continuación, los mejores memes del partido de Champions entre rojos y blancos:

Salah at 60 years old still waiting for his Real Madrid revenge 😭 pic.twitter.com/t9xpemKUFQ

— benjamin 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@4xVettel) February 21, 2023