Gerardo Pelusso avisó en entrevista concedida al diario El País de Cali que su función en el Deportivo Cali no se mide por la presión de los aficionados o por los comentarios de la prensa y explicó que al final de la temporada hará un balance que definirá su situación.

“Yo vine al Cali a hacer una tarea. Después, si soy o no del paladar o del ADN del Cali, eso lo tienen que evaluar los directivos al final. ¿Cuál es el ADN del Cali? ¿El del año pasado? El ADN del hincha es ganar”, fueron algunas de las palabras destacadas por el medio.

Y apuntó que nada lo desconcentrará de sus objetivos, la Liga Águila y la Copa Sudamericana: “A mí no me entran ni las balas. Al que no le guste lo que yo hago, es problema de él, no mío. Yo hago el balance al final. Si la cosa no funcionó, si fui un fracaso, no voy a necesitar que me digan que me vaya. Yo me voy solito”.

Finalmente, recordó que cuando estuvo en Santa Fe vivió una situación similar y terminó dando un paso al costado, pese a haber ganado la Copa Sudamericana.

“Logré el título más importante de Santa Fe y sin embargo me tuve que ir porque los hinchas me corrieron. Y ahora me ven y me piden que vuelva”, apuntó.

Y concluyó explicando cómo hace para mantenerse enfocado en su trabajo cuando el entorno se torna agitado: “Aprendí a vivir sin el elogio y sin la crítica, de lo contrario no podría dirigir equipos grandes. Cuando empecé a dirigir equipos grandes me di cuenta de que tenía que vivir aislado creyendo en lo mío”.