Más allá de la derrota y las polémicas que dejó el juego, cuenta la periodista que lo que se vivió a las afueras del estadio fue un escena de terror. Fue en la zona conocida como la Glorieta del Leopardo, cerca al escenario deportivo.

“Yo voy con mi esposo, hijos y sobrinos, y la gente empieza a correrse y a gritar. Fue porque varios hinchas empiezan a darse puñaladas al lado de nosotros. Luego se escucharon disparos. En ese momento mi reacción es corrernos hacia una pared”, dijo Diana Saray sobre cómo empezó todo en una zona que, en teoría, solo tenía a hinchas del Atlético Bucaramanga, pues estaba prohibido el ingreso de hinchada visitante.

Asegura la periodista de Caracol Radio que el pánico en ese punto era total. Ella, como muchas otros padres de familia, iba con menores de edad, pero eso no le importó a los criminales que con puñal en mano empezaron a pelearse en medio de los asistentes al estadio Américo Montanini. “A uno se le pasan mil cosas en la cabeza, hasta tirarse al piso, si siguen disparando”, dijo ella.

“Se vienen hacia nosotros personas jóvenes, con camisetas en sus manos y puñal en mano. Detrás de nosotros hay unas muchachas jóvenes que lloran y esa histeria se contagia. Nosotros empezamos a correr en contra de los jóvenes que están dándose puñal. Pasamos encima de un charco de sangre muy grande y salimos de la zona. Sentí un pánico que no había sentido y que no quiero volver a vivir nunca”, asegura Diana Saray, señalando que, así como ella, hay muchas personas que se alejan del estadio por cuenta de estos hechos de violencia que no se han podido erradicar del todo.

Para ella no es claro si eran “hinchas de Bucaramanga contra los de Nacional o solo los del ‘leopardo'”, pues muchos de ellos estaban sin camisetas y en medio del pánico no es fácil identificarlos, pero lo que sí es claro es que no había aficionados con camisetas del verde en el estadio.

Este hecho no fue reportado con mayor relevancia por las autoridades de Bucaramanga, pero en la redes sociales sí hay imágenes de la aglomeración de aficionados en las cercanías del estadio en la noche.

