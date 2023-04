Toda una ‘tormenta mediática’ desató la derrota de Atlético Nacional (0-1) frente a Junior de Barranquilla, en la noche del lunes, por la fecha 12 de la Liga BetPlay 1 2023. Más allá del resultado, negativo para los ‘verdolagas’, la presentación del equipo en su casa dejó serias dudas entre los hinchas.

Vientos de preocupación soplan con fuerza en las toldas paisas. Pese a ello, el técnico brasileño Paulo Autuori se manifestó tranquilo con el presente de su grupo, lo que generó una fuerte reacción de uno de los periodistas más viscerales, pero a su vez, más experimentados que cubren al ‘Rey de Copas’.

Por qué se peleó Paulo Autuori con un periodista, en plena rueda de prensa

Se molestó Paulo Autuori con el periodista Luciano González. Saquen ustedes sus propias conclusiones. pic.twitter.com/eA2wdzHItH — Gustavo López (@guslopezinfo) April 11, 2023

Luciano González, quien hace parte del grupo de ‘Rafagol’ y que es conocido por sus posturas críticas y ‘sin pelos en la lengua’, le lanzó todo un ‘dardo’ al orientador, lo cual generó una fuerte molestia en Autuori. El cual de inmediato se volvió viral en las redes sociales, por la agria respuesta del timonel.

“El mensaje que usted manda, profesor, es de tranquilidad, que está calmado, casi que nos dice que no ha pasado nada…¿Usted cree que a 22.000 hinchas que casi llenan el estadio, en un día laboral, en un horario atípico, tengan la misma tranquilidad?”, le preguntó González, inquieto.

Como era de esperarse, la respuesta de Autuori también fue con los ‘taches arriba’ y trató de descalificar el cuestionamiento del comunicador, al que insinuó querer congraciarse con la afición para ser “simpático y popular”. Reacción que no cayó bien entre los seguidores del ‘Rey de Copas’.

“Esta es una pregunta que uno hace para ser simpático y popular con la gente. No estoy acá para tomar medidas y ser simpático y popular. Soy un líder y no voy a perder mi tranquilidad, porque en 48 años trabajando en fútbol jamás la he perdido. Tampoco mis convicciones”, dijo el técnico.

Luego vino ese ‘dime y direte’ con González, en el que el foráneo le reprochó al periodista que haya puesto una palabra que no utilizó en la conferencia. “Yo no hablé que no ha pasado nada, ¿Cuándo usé este término acá, dimelo?“, le contrapreguntó Autuori, con cara de ‘pocos amigos’.

“Ustedes acá hacen lo que la gente quiere escuchar. La prensa tiene una responsabilidad enorme porque interviniente en el proceso del fútbol y lo trasciende (…) Yo estoy calmado porque soy tranquilo. No voy a perder la tranquilidad por el resultado de un partido”, recalcó el entrenador.

Según Autuori, la prensa emplea adjetivos fuertes para el fútbol, como el de “drama” y “tragedia”, que no vendrían al caso. “Entonces pregunto, la COVID con la que se ha muerto un montón de gente. ¿Qué terminó vamos a utilizar? No tengo deuda con usted ni con nadie”, reiteró.

Y agregó, en una discusión que fue subiendo de tono, ante la presencia de los demás reporteros que querían conocer las impresiones del estratega. “Ese discurso popular no basta nada. Por eso es que Sudamérica está así. Mucho discurso popular y pocas acciones necesarias”, finalizó.

Tenga o no razón en su defensa, Autuori completó tres partidos sin ganar en la Liga y sufrió para vencer a Patronato, el miércoles anterior, en su estreno en Copa Libertadores. Lo que tiene pensativos a los que siguen al equipo, pues esperaban que, a esta altura, la expresión futbolística fuera mejor.