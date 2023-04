Recientemente, Atlético Nacional venció 2-1 a Patronato en tierras argentinas; aunque el club paisa consiguió la victoria, un sinfín de hinchas rechazaron la forma en la que el técnico Verdolaga está afrontando los partidos.

A estas críticas a Paulo Autuori se sumó Díaz, quien ha sido uno de los mejores jugadores del club en los últimos años.

Inicialmente, dijo: “Los hinchas de Atlético Nacional están acostumbrados a que se juegue bien. Prefieren que el equipo juegue bien así no consiga los resultados a que juegue, gane y no guste. A mí no me convence Nacional”.

Posteriormente, expresó que no le gusta la manera en la que Atlético Nacional está afrontando sus compromisos. “No juega a nada. Para mí, tiene que ver mucho el técnico porque entonces qué trabaja porque si yo trabajo un equipo y quiero que jueguen bien, trato eso”.

“Para mí que se conforman con que el equipo gane como sea. A mí no me gusta, ¿a qué juega Nacional? Es una incógnita que tenemos todos y el único que lo puede aclarar es el técnico, pero si no dice nada, estamos llevados”, dijo.

Por último, Farid Díaz concluyó con lo siguiente: “No comparto la idea de Autuori. Uno como técnico siempre pone al que mejor está, no al que la gente quiere que coloque, pero a veces hay gente que no mira los entrenos y es fácil juzgar. No quiero decir que los planteamientos sean malos. No es el cómo sino los jugadores que falta por tener Nacional. Duque, Pabón y Zapata tienen jerarquía, pero también faltan más jugadores”.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO