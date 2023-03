A pesar del triunfo 1 por 0 en su visita al Deportivo Pasto, con golazo de Yerson Candelo y teniendo como figura al portero Harlen ‘Chipi- Chipi’ Castillo, Atlético Nacional dejó muchas dudas y Paulo Autuori salió a dar la cara. Pero más allá de lo que dijo del partido en territorio nariñense, las respuestas sobre el clásico con Millonarios y la Copa Libertadores 2023, dejaron muchas sensaciones.

El juego que ha mostrado el equipo del brasileño no ha sido vistoso, no ha convencido y no ha gustado, pero ya empieza a sacar resultados y está en la parte alta de la tabla de posiciones. Pero no parece suficiente para los hinchas y los periodistas también cuestionan lo que viene mostrando el equipo más laureado del FPC en toda la historia.

(Vea también: El verdadero problema de Luis Carlos Ruiz en Millonarios y su actual estado de salud)

Pero a todo esto se le suman las respuestas y declaraciones del técnico, que por más sinceras y aterrizadas que sean, no parecen las de un técnico extranjero que llegó a lograr títulos y devolver a Nacional a las posiciones de honor.

Paulo Autuori y lo que dará para hablar sobre Millonarios y la Copa Libertadores 2023

En la rueda de prensa, posterior al triunfo contra Pasto, Autuori justificó sus decisiones para mandar a su equipo al campo a ganar, defendió los pocos cambios que hizo, resaltó que se hizo un buen partido y que el rival no le marcó. Pero las respuestas que no gustaron empezaron diciendo que su equipo no siempre puede hacer fútbol vistoso y prefiere competir:

“Hay partidos que cuestan y no es vergüenza, nosotros tenemos que entender qué es ser competitivos. Pensamos que todos los partidos van a ser muy vistosos y vamos a jugar muy bien. Todo el fútbol colombiano tiene que entender, que hay que competir y en algunos momentos los equipos pueden sufrir. Hoy fue un ‘paso hacia adelante’…”.

(Vea también: Nacional no cree en nadie, venció al Pasto y ya escolta al América en la Liga BetPlay)

Y cuando le preguntaron sobre el siguiente partido de Nacional, que será en casa contra un Millonarios preocupado por la fase previa de Copa Libertadores contra Atlético Mineiro, el técnico manifestó que espera que haya buen fútbol y dio a entender que será importante para probar a su equipo de cara al inicio de la fase de grupos en Libertadores:

“Siempre hay clásicos, en toda parte, y es muy placentero en el fútbol. Ojalá, se pueda tener, en el próximo partido, 2 equipos jugando bien y generando un buen espectáculo. Que nosotros tengamos la oportunidad de mantener, en el mes de marzo, esta racha de victorias. Es importante porque, antes de abril, que es cuando vamos a empezar a jugar con equipos fuertes de Copa Libertadores, hay que ser competitivos. Uno no gana Libertadores sin ser competitivo, no logra pasar fases en Libertadores sin ser competitivo. Tenemos que tener el espacio, hasta abril, para mejorar muchísimo”.

Pero si la respuesta no fue muy convincente sobre este partido, importante para los hinchas y que despierta tanta atención, lo que dijo de la Copa Libertadores, siendo más sensible y que es ‘obsesión’ para los ‘verdolagas’, fue más que polémico. Porque dijo que había “arrogancia” en Nacional y les faltaba “humildad” para pensar en el ámbito internacional:

“¿Saben cuántos años algunos equipos, enormes del fútbol sudamericano pasaron sin ganar (la Libertadores)? ¿Creen que en 6 años es mucho? Hay una arrogancia, y nosotros tenemos que estar atentos, hay que ser humildes. Flamengo, con el poderío financiero y económico, se quedó 38 años sin ganar Libertadores, Boca [Juniors] ha estado un montón de tiempo, River [Plate] ahora va a pasar por una remodelación. Entiendo la emoción, pero tenemos que estar con la razón. Yo he participado de algunas campañas victoriosas, pocas, y uno solamente lo logra cuando tiene la humildad de pelear y sacar adelante partidos como este [con Pasto] y el equipo tuvo humildad y está en el camino correcto”.

Y como hace cada tanto, Paulo Autuori quiso dejar una frase para que los hinchas del ‘verdolaga’ no la olviden y que marque algo en esta etapa del equipo: “Voy a sacar un dicho chino, que es fundamental, para esta gente: Saber, sin aplicar, es no saber…”.

Lee También

Lo de Millonarios y bajar la importancia, puede ser normal, porque el torneo apenas va llegando a la mitad del calendario y no hay crisis de resultados. Pero lo que mencionó de la Libertadores preocupa y no gusta, ya que la historia de Nacional lo obliga a pelear por llegar lejos y no sólo participar con bajas aspiraciones. Además, el calificativo de “arrogancia” tampoco gustará mucho y servirá para que otros lo digan del verde paisa.