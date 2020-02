green

El único elenco histórico del país cuya presentación en la quinta fecha de la liga colombiana irá por el canal Win básico es Independiente Santa Fe, que visitará a Patriotas este domingo 15 de febrero a las 2:00 p.m.

Acá, la programación para el fin de semana:

PARTIDOS EXCLUSIVOS DE ‘WIN +’:

Sábado 15 de febrero

4:05 p.m. – América vs. Medellín

6:10 p.m. – Millonarios vs. Chicó

8:15 p.m. – Nacional vs. Cali

Domingo 16 de febrero

6:10 p.m. – Junior vs. Once Caldas

8:15 p.m. – Cúcuta vs. Pasto

PARTIDOS POR WIN BÁSICO Y ‘WIN +’:

Domingo 16 de febrero

2:00 p.m. – Patriotas vs. Santa Fe

4:05 p.m. – Envigado vs. Bucaramanga

Martes 18 de febrero

7:40 p.m. – Pereira vs. Jaguares

En los 2 primeros choques de la jornada, los del viernes 14 de febrero, Águilas de Rionegro empató 1-1 de local con Deportes Tolima, en tanto que Alianza Petrolera venció 1-0 a Equidad.