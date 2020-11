green

El comentarista aclaró en ‘Blog deportivo’, de Blu Radio, que el Canal Caracol intentará transmitir la mayor cantidad de encuentros, pero que todo depende de los horarios puestos por cada país y de que no se crucen entre sí, como ocurrió en las 2 primeras jornadas.

En ese sentido, señaló que espera que las contiendas Brasil-Venezuela y Perú-Argentina se retrasen al menos media hora para poder incluirlas en la parrilla de programación

La tercera fecha de la Eliminatoria se disputará entre el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, mientras que la cuarta será el martes 17 del mismo mes, jornadas en las que la Selección Colombia recibirá a Uruguay y visitará a Ecuador, respectivamente.

Partidos por TV de las fechas 3 y 4 de la Eliminatoria suramericana:

Jueves 12 de noviembre

3:00 p.m. – Bolivia vs. Ecuador

7:00 p.m. – Argentina vs. Paraguay

Viernes 13 de noviembre

3:30 p.m. – Colombia vs. Uruguay

6:00 p.m. – Chile vs. Perú

7:30 p.m. – Brasil vs. Venezuela (si es corrido para las 8:00 p.m.)

Martes 17 de noviembre

4:00 p.m. – Ecuador vs. Colombia

6:00 p.m. – Uruguay vs. Brasil

7:30 p.m. – Perú vs. Argentina (si es corrido para las 8:00 p.m.)