green

Miguel Herrera, recientemente destituido del América de México, club del atacante bolivarense, contó la anécdota en medio de una transmisión en redes sociales.

“Yo lo traje a México y no quiero creer que sea una equivocación de mi parte traer a un jugador de esa categoría y de esa calidad”, relató inicialmente.

Y agregó: “Una vez, vinieron 2 observadores del Milan y nos preguntaron si sabíamos cuál era el mejor colombiano que hay en el mundo. Le nombramos a Falcao, a James… Pero nos dijeron, no. Es ese que está ahí. Volteamos, y era Róger”.

Frente al elogio, continuó el popular ‘Piojo’, el presidente del club contestó que les vendía al atacante.

Sin embargo, los enviados se negaron a llevarlo, pues dieron a entender que a Martínez le faltaba madurar mentalmente:

“Dijeron que no porque todos sabemos que ese chavo [joven] todavía no termina de entender que puede ser el jugador que todos pensamos que puede ser. Además, su representante no lo ayuda mucho”, apuntó.

Por otra parte, Herrera indicó que veía a Róger Martínez lucirse en los entrenamientos, pero no en los encuentros oficiales.

“Yo le decía, ¿por qué el domingo, cuando te pongo, no haces eso? No se la des a nadie, agarra la pelota, gambetea a todos y mete un gol, me vale madre… Eso hace Messi, eso hacen todos los grandes y si tienes esa capacidad, hazlo. Pero infortunadamente no lo terminó de hacer”, concluyó.

El atacante colombiano tuvo varios malentendidos con el ‘Piojo’ mientras que estuvieron juntos en el América, lo que llevó al jugador a pedir en más de una oportunidad que lo enviaran a otro equipo.

En video, el relato del ‘Piojo’ Herrera: