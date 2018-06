“Cristiano no es el dueño del Real Madrid; si el presidente contrata a Neymar, él va a entrar en el equipo. No es que si Cristiano está, Neymar no puede ir al club. No es así”, explicó en rueda de prensa posterior a uno de los entrenamientos de su selección previos al Mundial.

Y añadió que la continuidad de Ronaldo en el cuadro ‘merengue’ no tiene relación con la posible llegada de Neymar: “Todos queremos que Cristiano se quede, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Neymar tiene las puertas abiertas en el Real Madrid”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Cristiano se va del Real Madrid, anuncia la prensa portuguesa

Además, señaló que Neymar tarde o temprano se vestirá de blanco: “Los mejores jugadores del mundo tienen que estar en el Real Madrid. Lo dije 2 o 3 años atrás, cuando expresé que algún día Neymar tiene que llegar al Real Madrid, lo que no sé es cuándo.

Finalmente, se mostró molesto porque no se ponderen las 3 Champions seguidas ganadas por el Madrid: “Se tienen que valorar, se consiguieron por mérito propio, no por otra cosa”.

En video, las declaraciones de Marcelo: