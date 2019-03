Todo empezó cuando Iván René Valenciano, actual analista de Fox Sports, dijo que el uruguayo Viera “no es un arquero de garantías”, comentario al que Víctor Danilo Pacheco reaccionó señalando que “si Valenciano está resentido, que lo diga y no dañe a Junior” y que las críticas del ‘Bombardero’ “vienen desde hace rato” y que por eso “tuvo problemas con él”.

No obstante, ahora el propio ‘Pachequito’ quiso acabar con la controversia pidiendo que el tema no deje de ser un simple cruce de opiniones.

“Nuestra amistad está por encima de todo y no sé si te equivocaste tu o fui yo. Esperemos que esto no pase a mayores porque sé que quieres a Junior, queremos que el ambiente del equipo no se dañe, y tú y yo queremos que el club consiga algo internacional. Te quiero mucho, Iván”, indicó mediante un video.

Frente a la posición conciliadora de Pacheco, Valenciano reconoció en su programa que ambos son compadres, le agradeció por sus palabras y estuvo de acuerdo en que “son opiniones y de ahí no pasa”.

“Él tiene una y yo tengo otra, pero defendemos el mismo objetivo, que es Junior. Solo esperemos que Junior arranque bien porque después de estar en una final de Sudamericana, queremos estar en una final de Libertadores. Lo quiero mucho”, concluyó.

En video, el cruce de mensajes entre ambos: