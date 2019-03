Al popular ‘Pachequito’ no le cayó bien que Iván René Valenciano dijera que “Viera no es un arquero de garantías” después del 3-3 en Bogotá entre Santa Fe y Junior, encuentro de la sexta fecha de la Liga Águila.

“No lo tomo ni con rabia, me da es tristeza porque lo dice el mayor goleador de Junior. No puede ser que Viera, que es capitán, que tiene 5 títulos con Junior y que suma 9 años en el equipo, no dé garantías, eso no es posible “, expresó en la emisora ABC, donde es comentarista.

“Uno no entiende lo que dice Iván, él no puede dañar el ambiente que hay en torno a Junior ahora… Si tiene algún resentimiento con el equipo o con alguien, que lo diga”, aseveró.

Y fue más agudo al señalar que las críticas de Valenciano hacia el conjunto rojiblanco no son nuevas y que han discutido por eso: “Lo de Iván no es de ahora, es desde atrás; cuando yo era asistente (de Junior), siempre tiraba; viene desde hace rato con eso y el año pasado tuve polémicas con él”.

Viera, por su parte, emitió un trino después del comentario de Valenciano diciendo que era “fácil hablar y difícil hacer”, mensaje al que el ‘Bombardero’ contestó con la publicación de varios de sus goles y la frase: “¡Qué difícil es hacer! En la cancha, sin errores que cuesten”.