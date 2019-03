Armero disputará con su nuevo club el resto del Campeonato regional de Alagoas, del que es líder, y la liga brasileña de primera división, a la que acaba de ascender.

“El Centro Sportivo Alagoano recibe un refuerzo de peso para el resto de la temporada. Se trata de Pablo Armero”, anunció en sus redes sociales el club de la ciudad de Maceió.

De esta manera, Armero se unirá al también colombiano Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar, echado en 2018 del Tolima por problemas de indisciplina y volante que firmó con Alagoano a principio de año.

Armero llega a su nueva institución como jugador libre y con el antecedente de ha militado en los conjuntos brasileños Palmeiras, Flamengo y Bahía.

Así anunciaron a Armero:

O azulão recebe um reforço de peso para a sequência da temporada, trata-se de Pablo Armero. O lateral esquerdo que chega para vestir o manto sagrado já defendeu as cores do Palmeiras, Udinese-ITA, Napoli-ITA, West Ham – ING, Flamengo, além de ter disputado duas Copas do mundo. pic.twitter.com/rfpKWV572D

