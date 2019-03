Este fue el trino inicial de Ovelar en su cuenta de Twitter:

Se necesita más política social y menos política criminal. La pobreza no se arregla con la policia. 🇵🇾 — Bufalo Ovelar (@RobertoOvelarM) 6 de marzo de 2019

El arquero Chilavert rechazó el comentario del jugador de Millonarios y lo calificó de populista.

Es fácil hacer ejemplo con el bolsillo ajeno. La gente No tiene porque invadir propiedad privada,hay que enseñarles a trabajar y No que le regalen las tierras. Populismo barato No en Py. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 6 de marzo de 2019

El cruce de mensajes continuó y el ‘Búfalo’ volvió a publicar un trino con una foto en la que Chilavert apoyó a políticos guaraníes.

Me quiere hablar de populismo quien ahora le gusta criticar a alguien que antes defendió y siempre busca protagonismo con candidaturas ajenas. Escondiéndose bajo el árbol que más de sombra cualquiera es político. pic.twitter.com/VdUmJfnSeR — Bufalo Ovelar (@RobertoOvelarM) 7 de marzo de 2019



Por último, el polémico arquero afirmó que Ovelar no ha ganado nada y lo bloqueó de sus redes sociales.

Búfalo tu no has ganado nada.El Socialismo que tu apoyas en Py no tiene cabida. El Py No es Venezuela de Maduro. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 7 de marzo de 2019

Por su parte, Ovelar lo catalogó de ignorante y publicó una captura de pantalla que muestra que Chilavert lo eliminó de Twitter.