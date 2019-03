Junior de Barranquilla perdió este miércoles en su debut de la Copa Libertadores 2019 frente al equipo brasileño en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Cuando perdía 1-0, por el gol de Gustavo Scarpa, Luis Fernando Suárez decidió realizar el primer cambio en Junior para ir en busca del empate. Sin embargo, por un error del cuarto árbitro, el jugador que salió de la cancha no era el indicado.

Suárez indicó a su delegado, Héctor Fabio Báez, que el cambio era, la entrada de Freddy Hinestroza (# 8) y la salida de Enrique Serje (# 28), pero el juez de apellido Tejera marcó en el tablero a Fabián Sambueza (# 25).

En la queja que enviará Junior a la Conmebol notificando lo sucedido, Báez informa que “el sr. Tejera le da salida a Sambueza porque dice escuchar al jugador No. 8 (Hinestroza) que ingresaba por el No. 25 (Sambueza), no respetando lo indicado en la tarjeta, y no acepta la sustitución por no corregir el error”.

Este texto fue difundido por el periodista Carlos Antonio Vélez en su cuenta de Twitter, junto a la foto que prueba que la papeleta del cambio decía que quien debía salir del campo de juego era Serje.

Además, denuncian con otra foto que esa papeleta fue posteriormente modificada (tachada), poniendo el número 25, correspondiente a Sambueza, pues a pesar del airado reclamo del técnico Suárez y del propio delegado Báez, el cuarto árbitro no corrigió el error, perjudicando el planteo que buscaba su entrenador.

Acá, las pruebas difundidas por Carlos Antonio Vélez y, luego, el video de la polémica del partido:

⁦@JuniorClubSA⁩ quería hacer un cambio anoche frente a Palmeiras..pero quien determinó el jugador q salía fue el 4 árbitro.. lo grave es q aparece modificada ( corregida) la papeleta original.. adjunto informe del delegado… que se investigue!!! ⁦@CONMEBOL⁩ pic.twitter.com/THX28gs55p — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 7, 2019