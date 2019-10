“Voy a contar una información que tengo a la mano y es oficial, una investigación concreta y verdadera”, anunció Óscar Rentería, cuya posición fue apoyada posteriormente por César Augusto Londoño, su compañero de programa.

Posteriormente, emitió la lista de referentes del fútbol profesional colombiano que apoyan el llamado a paro de su agremiación a partir del 3 de noviembre en el caso de que los directivos de Dimayor y Federación no atiendan su pliego de peticiones laborales.

“Andrés Cadavid, del Medellín, recibe mensualmente 115 millones de pesos, sin contar bonificaciones ni premios; los merece, pero es mucha plata para que estén protestando y haciendo paro”, expresó inicialmente.

Y continuó: “David Macálister Silva, de Millonarios, recibe 65 millones de pesos, qué barbaridad. No estoy diciendo que no sea justo, esa plata la merecen, pero con semejantes ingresos no hay necesidad de hacer paro”.

“Sebastián Viera y Matías Fernández, de Junior, reciben 45 y 99 millones mensuales, respectivamente. En el caso de Viera, él gana más porque Junior le paga el apartamento y el colegio de sus hijos”, explicó.

Luego se refirió a Sherman Cárdenas, del Bucaramanga: “Gana mensualmente 50 millones de pesos, libres de premios, bonificaciones, publicidad y todo lo demás”.

Después, siguió con los jugadores de Atlético Nacional: “Es uno de los equipos que mejor paga; Daniel Bocanegra recibe 143 millones y Vladimir Hernández, 155 millones”.

Finalmente, se refirió al argentino Matías Pisano, del América: “Esto no lo sabía, él recibe mensualmente 150 millones de pesos… mientras que el presidente de Colombia gana 34 millones”.

Acto seguido, intervino Londoño con palabras de respaldo para lo que había acabado de hacer Rentería: “Muchos jugadores no respetan los contratos, firman por 3 años y a los 6 meses piden aumento y si no hay premios, no rinden”.

Y añadió: “El año pasado, Santa Fe entregó 5.000 millones en premios. Y en finales, los jugadores se llevan la mitad de las taquillas. El reclamo de los jugadores no es salarial, pero tiene que ver con los ingresos. Sé que la intención de la Asociación de Futbolistas es tener más dinero para hacer una sede y brindar seguridad a la gente que tiene, pero esa no es manera de protestar, amenazando y votando huelgas”.

Entre tanto, el también periodista Carlos Antonio Vélez avisó en ‘Planeta fútbol‘, espacio de la emisora Antena 2, que “los salarios en promedio del fútbol colombiano corresponden a 11.235.694 pesos”

En audio, las palabras de Rentería y Londoño (desde el minuto 8:45):