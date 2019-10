Según la agremiación, el paro dará inicio en la fecha 20 de la liga colombiana y en la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso. Es decir, solo se disputará una fecha más, la de esta semana.

Por lo tanto, quedará pendiente la última jornada de la ronda de todos contra todos en primera división, en la que se definen los 8 clasificados y los 2 descendidos.

También queda en suspenso el duelo de vuelta de la final de la Copa Colombia entre Medellín y Cali, pues el de ida será el 29 de octubre en la capital del Valle.

Los deportistas advirtieron que no se presentarán a los partidos hasta que Dimayor y Federación atiendan sus peticiones laborales, para lo cual hay una reunión convocada por el Ministerio del Trabajo para el primero de noviembre a las 10:00 a.m.

Acá, el comunicado de Acolfutpro:

En consecuencia, esta semana se efectuarán los siguientes compromisos y luego vendrá el paro:

– PRIMERA DIVISIÓN, FECHA 19

Miércoles 23 de octubre

6:15 p.m. – Nacional vs. Envigado

8:15 p.m. – Millonarios vs. Santa Fe

Jueves 24 de octubre

3:30 p.m. – Pasto vs. Águilas

3:30 p.m. – Unión vs. Bucaramanga

3:30 p.m. – Equidad vs. Jaguares

3:30 p.m. – Huila vs. Medellín

5:30 p.m. – Alianza vs. Junior

6:30 p.m. – Cali vs. Once Caldas

8:30 p.m. – Tolima vs. Patriotas

Viernes 25 de octubre

7:30 p.m. – Cúcuta vs. América

– SEGUNDA DIVISIÓN

Martes 22 de octubre

8:00 p.m. – Quindío vs. Pereira

Miércoles 23 de octubre

4:00 p.m. – Tigres vs. Cortuluá

Jueves 24 de octubre

3:00 p.m. – R. Cartagena vs. Chicó

3:30 p.m. – Fortaleza vs. Bogotá FC

– COPA COLOMBIA, FINAL, IDA

Martes 29 de octubre

7:15 p.m. – Cali vs. Medellín

Este es el pliego de peticiones de los jugadores: