Óscar Rentería quiso hacer referencia a la población desde donde le escribieron, pero incluyó su opinión para dejar ver que conocía el lugar.

De hecho, empezó preguntándole a César Augusto Londoño si conocía Curumaní, y como este le respondió que no, se despachó al aire hablando de la situación migratoria que se vive en la zona.

“Le doy datos, está cerca de la frontera con Venezuela, que en este momento no es gran noticia ni es bueno por la cantidad de venezolanos que infortunadamente llegan al país”, comentó.

Frente a la particular apreciación, Londoño, conductor principal del ‘Pulso del fútbol’ no aprobó ni rechazó la postura de su compañero y para no entrar en polémicas decidió continuar con el programa.

Óscar Rentería lamenta paso de venezolanos por Curumaní

En audio, las palabras del periodista deportivo (minuto 21:17):