Óscar Córdoba es voz autorizada para hablar de fútbol y es por ello que sus recientes declaraciones sobre el nivel de la Selección de Chile fueron replicadas en la prensa de ese país, incluso, para darle la razón.

En ESPN, el exarquero de la ‘Tricolor’ cuestionó el momento de ‘La Roja’ y sentenció el futuro de Ricardo Gareca al mencionar que podría dejar el cargo este martes, luego del partido contra Colombia en el Metropolitano.

“La bomba de mecha corta está muy cerca y no tiene tiempo de reaccionar. Siento que Chile está torpedeado, quebrado y no tiene tiempo“, dijo el exportero de Boca Juniors.

(Vea también: Por qué Colombia está jugando con camiseta blanca contra Chile; tiene vieja historia)

Y añadió: “Yo creo que Gareca se va el martes. Este es uno de los equipos más débiles que he visto de Chile. Gareca sale el martes”.

Óscar Córdoba y la opinión sobre Arturo Vidal

En el mismo espacio, la leyenda de Boca Juniors se refirió a la controversia que hay con Arturo Vidal y el cuerpo técnico de Chile, señalando que dichas acciones están perjudicando la interna del conjunto austral.

“El medio internacional se da cuenta de los problemas que vive Chile. Hay jugadores activos que torpedean lo que está pasando en la interna de la selección, futbolistas que tienen en su interior la esperanza de regresar al equipo. Eso golpea mucho más… Arturo Vidal está activo. En cualquier momento, con una buena performance, puede volver a su equipo nacional. Entonces no se entiende”, precisó.

Lee También

Óscar Córdoba confía en el resurgir de Chile

Finalmente, el ahora panelista de ESPN expuso su deseo de volver a ver a Chile como protagonista en las Eliminatorias, confiando en que haya una reacción en la doble fecha de noviembre por parte de los dirigentes y los jugadores.

“Tiene que haber reacciones en la próxima ronda. No puedes pensar que aquello que empiezas a realizar lo vas a ver dentro de cuatro años, cuando vengan las otras Eliminatorias. Tienes que verlo ya en noviembre, que empiece a voltear equipos. Si no, no lo aguanta nadie”, concluyó.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.