La confesión del otrora número ‘1’ de Boca Juniors, Selección Colombia, entre otros, la hizo en el canal de YouTube ‘Sísepuedcast’, donde abrió su corazón para hablar sobre uno de los momentos más angustiantes en su vida.

Y es que Óscar Córdoba recordó cuando le diagnosticaron un “cáncer encapsulado” en el lóbulo renal derecho, lo cual lo obligó a pasar por un quirófano, incluso, apartando un espacio en la Unidad de Cuidados Intensivos, debido al riesgo de la intervención.

Tal y como explicó el vallecaucano en el espacio digital citado, la enfermedad se la diagnosticaron a raíz de un chequeo médico general que se hizo en 2014 cuando se encontraba de gira con una empresa en la que daba conferencias.

“El último golpe que me dio la vida fue que voy y me hago un examen médico general, y de pronto me dice el ecógrafo que tengo una bolita (a un costado del torso). Siempre he sido una persona muy positiva y le dije bueno qué hay que hacer”, precisó Córdoba.

Y añadió: “Me dicen que me toca hacerme unos exámenes para saber qué tengo. Me hago los exámenes y me informan que me tengo que operar. Mi sangre es A-, luego me explica el anestesiólogo que van a reservar la UCI durante 48 horas porque la cirugía no es fácil y necesitaban reserva de sangre. Ahí prendí las alarmas“.

Óscar Córdoba habló de cáncer encapsulado y qué tanto le afectó

Córdoba comentó que la cirugía para eliminar el tumor fue exitosa, pero que igual su riñón derecho sufrió afectaciones, detallando que le funciona en un 70 %.

“Entré al quirófano, cuando salí me dijeron que era un cáncer encapsulado, estaba de afuera hacia dentro en el lóbulo inferior del riñón derecho. Se hizo una nefrectomía parcial, tengo 100 % el izquierda y 70 % el derecho”, indicó.

Finalmente, el exguardameta de América de Cali, Millonarios, entre otros equipos, señaló que dicho episodio no le provocaron cambios en su vida ya que el cáncer fue diagnosticado a tiempo y se trató correctamente por parte de los médicos.

“Me hidrato bien, alimentación normal, no debo ingerir mucho alcohol… Para mí la vida sigue igual, fue una enfermedad, un cáncer que fue diagnosticado a tiempo“, concluyó.

