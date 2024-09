Por: Familia Cardenal

Ómar Albornoz, el talentoso extremo izquierdo cartagenero, ha encontrado una nueva oportunidad en su carrera futbolística al unirse a Independiente Santa Fe, después de un año sin actividad en el Junior de Barranquilla.

En su debut con el equipo capitalino por liga, Albornoz no tardó en dejar su huella al marcar un gol en la victoria contra Fortaleza en el Metropolitano de Techo, lo que demuestra que está listo para brillar nuevamente en el FPC.

En una reciente entrevista con El VBAR de Caracol Radio, el jugador de 28 años compartió su entusiasmo por el nuevo capítulo en su carrera. “Vine aquí [a Santa Fe] con una ilusión muy grande y el deseo de ser campeón. Por eso vine con esas ganas, con la entrega, con ese compromiso y trabajo”.

👀“A veces la felicidad está afuera de la casa de uno” 🗣️Omar Albornoz, jugador de Santa Fe, habló en #ElVBarCaracol 📻Lunes a viernes de 2 a 4 pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/ZjaXlyAGSS — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 24, 2024

El técnico Pablo Peirano ha jugado un papel crucial en la adaptación de Albornoz al esquema del equipo. Tras la salida de Francisco Chaverra, el jugador ha aprovechado la oportunidad para consolidarse como titular. “Llego a una familia que juega muy bien al fútbol, que está muy bien preparada”.

La exigente metodología de Peirano ha contribuido notablemente a su rendimiento. “El profe Peirano trabaja muy intenso, quizás nunca había trabajado así. La exigencia sirve mucho para que el jugador se sienta mejor y créanme que me ayuda bastante, me he sentido bastante feliz”.

Finalmente, el jugador se defendió de las especulaciones sobre su disciplina en Junior, afirmando: “Yo nunca sufrí de indisciplina, siempre tuve el compromiso. Para un jugador que duró un año sin jugar, se nota que nunca paré y siempre estuve trabajando juicioso”. Con este renovado compromiso, Albornoz busca dejar atrás el pasado y contribuir a los éxitos de Santa Fe.

