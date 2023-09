Después de que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) fue señalada por un delicado asunto de “descabezados” y “represalias”, ahora está en la mira por otro tema relacionado con la fase de clasificación al Mundial de 2026.

Aparte de las complicaciones deportivas que tienen los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo, salió a la luz otro problema que hace parte de situaciones extradeportivas para el debut del equipo en esta competencia.

El tema surgió en la previa del partido de la Selección Colombia contra Venezuela, pero es precisamente la FCF contra la que recaen nuevos cuestionamientos aparte de los antes mencionados.

El malestar tiene un tinte mucho más incómodo en este caso debido a que fueron comunicadores venezolanos los que expresaron su inconformidad contra la federación por un particular lío sin precedentes hasta ahora.

Lee También

Queja de venezolanos en contra de la Federación Colombiana de Fútbol

Un grupo de periodistas de Venezuela en Barranquilla se “sienten maltratados por la entidad, contó el medio barranquillero Zona Cero, que conoció de parte de Óscar Castro, vicepresidente de la Asociación de Locutores del Estado Táchira, la molestia de su gremio por las pocas acreditaciones entregadas entre sus colegas.

“De mi ciudad sólo hay cinco aprobados y el grupo aproximadamente es de 25. La Federación habla de que aprobaron a 30, pero yo no sé dónde están esos 30”, indicó el comunicador venezolano, que sí tuvo esa credencial con la emisora Imaginación 96.1, del Grupo Radial Andino.

Castro, que trabaja en un grupo radial venezolano que cuenta con 36 estaciones, explicó que en el pasado no tuvieron este tipo de inconvenientes en Eliminatorias con la Federación Colombiana de Fútbol.

“Normalmente, las veces que vinimos aquí, siempre hubo una amplitud para los comunicadores de Venezuela y con cantidades cuatro o cinco veces más que las que hay ahora. Hay un número aproximado de 25 que aún no tienen una acreditación. Somos muy pocos, de nuestra radio, somos cuatro y apenas nos han dado a dos”, indicó.

En esa misma línea de molestia por las actitudes de la FCF, el periodista venezolano cuestionó el comportamiento al impedirles transmitir en radio desde el estadio Metropolitano, al tiempo que se preguntó si esa misma actitud la tomarían con colegas de otros países.

“A mí no me convencen los argumentos [de la Federación], las pocas credenciales que nos van a entregar, las van a entregar el día del partido entre 1 y 4 de la tarde y el partido es a las 6 [de la tarde] ¿Cómo puede uno interpretar eso? No es primera vez que yo vengo a esto, yo tengo mi recorrido, mi gran pregunta es: ¿Le van a hacer eso a Brasil y Argentina? ¿Se lo van a hacer a Uruguay?”, dijo.

El representante de varios comunicadores de Venezuela se mostró tajante por el comportamiento de la Federación Colombiana de Fútbol y afirmó que espera tener una breve conversación con Ramón Jesurun, presidente de esa entidad, para plantearle su inconformidad.

“No vinimos acá a pasear, vinimos a trabajar, como lo hace un periodista colombiano que vaya a cualquier otro país. El fútbol no lo pueden cerrar de esa manera. No me vengan con el cuento de la capacidad, no es primera vez que vamos a ese estadio, aquí hemos tenido eliminatorias donde, abajo, ubicaron 10 radios venezolanas”, aseveró.

¿Cuándo es el partido de Colombia vs. Venezuela en la Eliminatoria?

El debut del seleccionado nacional en la búsqueda por un cupo al Mundial de 2026 se disputará el jueves 7 de septiembre desde las 6:30 de la tarde (hora colombiana), en el estadio Metropolitano de Barranquilla.