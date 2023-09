La llegada de James Rodríguez a Sao Paulo despertó un mar de emociones en los hinchas del ‘tricolor’, pero también una serie de rumores, teniendo en cuenta que el colombiano se encuentra soltero y le gusta estar rodeado de celebridades.

Justamente, hace unas semanas, se filtró la conversación que sostuvo el cucuteño con la modelo brasileña Fernanda Campos, en la que el ’10’ de la Selección Colombia le preguntó si vive en Sao Paulo, siendo este un mensaje que evidencia el presunto interés por conocerla.

James Rodríguez y Fernanda Campos

No obstante, la corta charla también muestra que la ‘influencer’, en un principio, no prestó mayor atención, ya que hace unos meses tuvo un serio problema con Neymar.

Quién es Fernanda Campos, presunta amante de Neymar

Fernanda Campos nació en Minas Gerais y desde muy joven se inclinó por crear contenido para las redes sociales. A sus 26 años, la ‘influencer’ es reconocida por dar clases de maquillaje y moda, así como por participar en algunas producciones de televisión de su país.

Sin embargo, el salto a la fama de la también modelo se dio hace unos meses cuando destaparon su vínculo con Neymar, quien en ese entonces había anunciado el embarazo de su pareja Bruna Biancardi.

A raíz de ello, la creadora de contenido comentó que estaba viviendo un “infierno” por al críticas que recibió, pero que estaba dispuesta a contar toda la verdad.

Como consecuencia de las declaraciones de Campos y algunos chats publicados, Neymar tomó cartas en el asunto y le envió un sentido mensaje a su pareja en el que le ofreció disculpas por la equivocación y el escándalo.

“Bru, hago esto por ustedes dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos… Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente”, escribió el brasileño.