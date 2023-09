Mientras un hombre que fue cabeza de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) quedaría libre luego de estar involucrado en un caso de corrupción, a ese organismo lo señalan por un enredo en el comienzo de la Eliminatoria.

Al duelo del jueves 7 de septiembre contra Venezuela en Barranquilla, para el que la Selección Colombia tiene complicaciones pendientes por solucionar, le surgió un lunar por un tema extradeportivo.

El portal barranquillero Zona Cero criticó a la mencionada entidad por lo que consideró como “atropellos” a la prensa local porque luego de que hicieron el respectivo proceso de acreditación para el arranque del certamen les fue rechazada su solicitud.

“Se ha conocido que un gran número de representantes de los medios de comunicación de la capital fueron ‘descabezados’ por la Federación y por su jefe de comunicaciones, Carlos Lajud”, indicó.

De hecho, un periodista (que pidió que no se revelara su nombre) afirmó, consultado por ese medio, que eso no había sucedido en anteriores administraciones que no tenían a referentes barranquilleros, en referencia al origen de Ramón Jesurun y de Lajud.

¿Quiénes fueron “descabezados” por FCF en inicio de la Eliminatoria?

De acuerdo con esa publicación, los espacios que no recibieron la aprobación de su credencial de prensa para la Eliminatoria fueron “varios medios importantes de Barranquilla, como Emisora Atlántico y Zona Cero”.

Lo cierto es que a la lista de “descabezados” a nivel local también se sumó “un número considerable de socios de Acord Atlántico que adelantaron el respectivo trámite para la acreditación”.

El portal que sacó a relucir la situación con algunos medios locales para el partido de la Selección Colombia contra Venezuela puso sobre la mesa un delicado cuestionamiento frente a lo sucedido.

“Al conocer la decisión, se indagó los motivos de la negativa a Lajud y hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna. ¿Serán represalias de Ramón Jesurun por las publicaciones hechas por medios, como Zona Cero, sobre investigaciones adelantadas por Superintendencia de Industria y Comercio sobre la reventa de boletas para partidos anteriores?”, escribió el medio sobre el tema.

Incluso, dejó dos dudas punzantes sobre la misma situación en las que apuntó contra el gerente de comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol, Carlos Lajud.

“¿Será que el jefe de comunicaciones Carlos Lajud todavía está dolido por un incidente que tuvo con este medio en la eliminatoria pasada o denuncias de medios del interior sobre otros temas extradeportivos ? ¿O por la fama que lo precede de ser maltratador, censurador y perseguidor de periodistas?”, preguntó como pulla.

Agregó en el remate de la queja que a los medios les impidieron la entrada de sus vehículos lo que los obligó a caminar “cerca de dos kilómetros hacia el sitio de trabajos”, lo que afirmó los expuso al peligro de la delincuencia.