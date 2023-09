El afamado seguidor de la Selección Colombia contó varias anécdotas y hasta reveló cómo hace para pagarse los viajes por todo el mundo alentando a la ‘Tricolor’.

‘El Cole’ dijo que una vez tuvo que pedir plata en un avión para recolectar algo de dinero en una Copa del Mundo.

“Al Mundial de Italia 1990 fui con los tiquetes de ida y vuelta, nada más. Iba pelado. Cuando llegamos a España, con la gente formé un vínculo. Cuando despegamos [hacia Italia] yo me puse en medio del avión y dije que iba a apoyar a mi selección y que no tenía ni 5 centavos. Pasé puesto a puesto y con la bolsa de los mareos recogí plata”, contó en Noticias Caracol.

Añadió que con el pasar de los años ha llegado a convenios con patrocinadores, pero que en sus inicios dependía de la ayuda de la gente y que incluso una vez le colaboró una familia de delincuentes.

“En Italia me adoptó una familia de choros, de cosquilleros. Sacaban billeteras y joyas, las vendían y me tiraban la liga. Ellos me albergaron en su apartamento y me compraron un tiquete de tren”, agregó el hincha.

Asimismo, relató cómo la pasó mal en sus inicios y hasta durmió en la calle. “En los comienzos, iba sin 5 centavos. Dormía en la intemperie, duraba días sin bañarme, sin comer. Dormía en el hotel mil estrellas, en una banca con el cielo estrellado”, señaló.

Muchos años de trabajo lo han llevado a ser reconocido por la Fifa como uno de los 25 hinchas más icónicos del fútbol mundial. De hecho, él fue al Mundial Qatar 2022 y la Selección Colombia no.

Selección Colombia: jugadores a veces le daban plata a ‘El Cole’

El afamado hincha reveló que en varias oportunidades los jugadores hicieron importantes colectas para darle algo de dinero.

“Leonel Álvarez, muy calidoso y por iniciativa de él, salía con una lista y una bolsa de dólares y me decía que eso lo habían recogido entre los jugadores. Ahí me daban una platica”, sentenció ‘El Cole’.

El reconocido seguidor de la ‘Tricolor’ estará presente este jueves 7 de septiembre en el partido entre Colombia y Venezuela que dará comienzo a las Eliminatorias al Mundial 2026.