Méndez fue entrevistado por el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio, y fue inevitable que fuera consultado por el complicado panorama que tendría Santa Fe el próximo año: estar en los últimos lugares de la tabla de descenso.

El directivo, que actualmente es el presidente del Unión Magdalena, aseguró que no le dedica mucho tiempo a evaluar esa posible lucha por no descender el próximo año y que simplemente no contempla esa situación.

“No miremos eso. Yo no quiero ni tenerlo en cuenta. Eso va a pasar al olvido. Tranquilos, no lo miren, yo no lo quiero mirar, no lo quiero conocer. Esos números no me gustan”, declaró el inminente presidente de Santa Fe en ese espacio radial.

Méndez, que fue presidente del club cardenal entre 2003 y 2007, reemplazará en el cargo a Juan Andrés Carreño, con quien se ha reunido varias veces en los últimos días para hacer el respectivo empalme.

Carreño no alcanzó a completar un año como máximo directivo de Santa Fe. En su gestión, el equipo albirrojo tuvo el peor semestre de toda su historia y, por eso, una cantidad considerable de hinchas cardenales le pidió su renuncia a través de manifestaciones, cartas, y redes sociales.