El ganador del día fue el australiano Caleb Ewan, con quien Nairo Quintana perdió 1:02; el resto de colombianos entró en el lote principal.

“En una de las caídas del tramo final tuve que frenar y poner pie a tierra, no llegué a caer, y aunque intenté reenganchar se me fue el pelotón”, relató el boyacense.

No obstante, tanto Rigoberto Urán, como el propio Nairo, ganaron una posición en la clasificación general debido al retiro por caída de Jakob Fuglsang, danés que era noveno.

En consecuencia, Egan Bernal siguió quinto; Urán pasó del décimo al noveno lugar; y Quintana ascendió de la casilla 13 a la 12.

Otra de las novedades de la fracción fue la caída del galés Geraint Thomas, defensor del título y quien logró reincorporarse al lote.

Resultados:

En video, así fue la llegada:

