El incidente se presentó por un enredón que tuvo Geraint Thomas con su bicicleta antes de dar un giro y momento en el que iba en la mitad del pelotón justo al lado del colombiano Egan Bernal, el otro hombre fuerte del Ineos.

Bernal logró eludir a Thomas, único pedalista que se cayó y a quien le tocó esperar al carro de su equipo para que le diera una nueva cicla, pues la suya se estropeó.

Posteriormente, 2 de sus compañeros lo esperaron y lo llevaron hasta el lote, al que conectaron 4 kilómetros después.

Bernal, por su parte, no detuvo la marcha y siguió con los hombres de punta, que al ver el accidente, no apretaron el paso.

Finalmente, Thomas, segundo en la general, se acercó al vehículo de asistencia para recibir atención en su brazo y pierna izquierda, donde tuvo algunos raspones.

En video, la caída de Thomas y la salvada de Egan:

💥 Crash for @GeraintThomas86! But it doesn't appear too serious for the defending champ, who is soon back on his way. 💪

💥 Plus de peur que de mal pour Geraint Thomas. Après une chute, le tenant du titre repart sans trop de difficultés. 💪#TDF2019 pic.twitter.com/EjCivc9aBC

— Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2019