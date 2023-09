Celebrando la consecución de su título 24 de Grand Slam, Novak Djokovic brindó un tributo al fallecido Kobe Bryant, quien lució ese número cuando era estrella de Los Ángeles Lakers en la NBA, y relató el valor de la amistad que compartieron.

“Kobe fue un amigo cercano, hablamos mucho sobre la mentalidad de los campeones”, dijo Djokovic tras ganar la final del US Open ante Daniil Medvedev en Nueva York. “Cuando yo estaba sufriendo por lesiones y tratando de volver a la cima del juego, él fue una de las personas que más me apoyó de la manera más amigable”, recordó.

(Lea también: Se cumplen tres años de la muerte de Kobe Bryant, leyenda y estrella de la NBA)

Nada más sellar su triunfo, un emocionado Djokovic se acercó a su banco y se enfundó una camiseta con el número 24 y el lema “Mamba Forever” (Mamba para siempre), en referencia al apodo de ‘Black Mamba’ que usó Bryant.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z

— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023