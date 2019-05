View this post on Instagram

Meet Astana Pro Team Giro d’Italia 2019 roster: Miguel Angel Lopez, Ion Izagirre, Pello Bilbao, Jan Hirt, Davide Villella, Dario Cataldo, Andrey Zeits and Manuele Boaro! Good luck, guys! @giroditalia @miguelsuperlopez #IonIzagirre @pello.bilbao @janekecz @davidevillellaa @dariocataldo @zeits_astana @manueleboaro #AstanaProTeam #Giro #AlgaAstana