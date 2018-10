La despachada de Mejía se produjo en ‘El pulso del fútbol’, programa de Caracol Radio en el que empezó indicándole a Juan Carlos Osorio: “Sea serio, ya firmó con Paraguay. Vaya y dele todo lo que sabe, sus conocimientos, su manera de trabajar intensa y dedicada a Paraguay y deje de mandar mensajes a Colombia. Qué cosa tan aburridora”.

Luego prosiguió comparando la actitud del técnico risaraldense con lo que podría pasar en una relación amorosa: “Es como cuando usted se ennovia y le dicen: es que yo la pasaba muy bueno con Fulanito. Es lo mismo de Osorio, se ennovió con Paraguay y le tiene que responder, pero permanentemente dice: si me llama Colombia, voy para allá. Qué tal uno con una novia y decirle: si me llama Fulanita, allá vuelvo”.

Y cerró su concepto recordando que el querer de Osorio no es nuevo: “Deje de pensar en Colombia. No fue esta vez, trabaje con Paraguay y trate de hacerlo bien. Se ofreció durante 4 meses, desde que era técnico de la selección mexicana, y le dijeron que no. No mande más mensajes, deje de ser cansón”.

A continuación, las palabras de Iván Mejía (a partir del minuto 27:28):