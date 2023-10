Este jueves 12 de octubre la selección venezolana dio la sorpresa y le arañó un punto a su similar de Brasil en la fecha 3 de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Pese a la exhibición de Neymar, el inesperado empate dejó molesta a la afición brasileña, que no ha estado conforme con las recientes actuaciones de su selección nacional.

Ese disgusto se evidenció en los abucheos a los jugadores al finalizar el compromiso, pero se intensificó cuando los futbolistas estaban entrando a los camerinos, pues un aficionado terminó agrediendo al ‘10’ desde la tribuna.

Un video captado por uno de los presentes logró captar el momento en el que un paquete de palomitas voló desde uno de los asientos e impactó directamente en la cabeza de Neymar.

A fan threw popcorn at Neymar after Brazil’s draw against Venezuela 😡 (via @TNTSportsBR)pic.twitter.com/0F0L2Gi2Pj — B/R Football (@brfootball) October 13, 2023

Al sentir el golpe, el futbolista se regresó unos pasos y miró directamente a la tribuna tratando de encontrar a la persona que le había lanzado el objeto. Uno de los asistentes le recriminó y el jugador respondió con insultos y señalamientos.

Algunos de sus compañeros lo contuvieron y lograron meterlo en el túnel de vestuarios para evitar que la situación pasara a mayores.

Qué dijo Neymar de la agresión de un hincha

El brasileño habló con los medios de comunicación y condenó lo ocurrido.

“Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano”, comentó el atacante, según recogió Marca.

Luego de ello, se refirió al agresor y lo tildó de tener poca educación. Incluso, aseguró que por algo él es el que está en la cancha y el aficionado no.

“Obviamente estábamos en el campo dando lo mejor de nosotros, y muchas veces el resultado no llega, no es lo que el aficionado espera. No vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol y defender a mi país”, concluyó.

