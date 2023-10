El hecho ocurrió cerca del final del segundo tiempo en el estadio Monumental de Núñez, donde Argentina ganaba gracias a un gol de Nicolás Otamentdi.

Antonio Sanabria discutió con Lionel Messi, pero cuando parecía que todo había quedado ahí, el astro argentino le dio la espalda y el paraguayo lo escupió:

"Sanabria" Porque escupió a Lionel Messi en el partido de la Selección Argentina ante Paraguay por las eliminatorias sudamericanas. Qué mierda escupís a Messi paraguayo la concha de tu madre, vení a revocarme la pared la puta que los parió. pic.twitter.com/zok73l9hu8 — Tendencias Deportes (@SanmaTendencia) October 13, 2023

Terminado el partido, a Messi le preguntaron por el episodio y él dijo que no se percató hasta que sus compañeros le contaron en el camerino: “No lo ví, me dijeron ahí en el vestuario”, reconoció, y agregó una estocada a su agresor: “No sé ni quién es el chico este”.

“Tampoco quiero darle importancia, porque sino va a salir a hablar en todos lados y es por, se hace conocido. Mejor dejarlo ahí”, concluyó.

"NO SÉ NI QUIÉN ES EL CHICO ESTE" Leo Messi habló del cruce con Sanabria en el Más Monumental… pic.twitter.com/FDDLpJdvds — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2023

Paradójicamente, después del encuentro Olé también recordó que el propio Sanabria le había pedido una foto al astro argentino cuando estaba en Barcelona, hace algunos años, y ahora lo irrespetó dentro del campo:

Arriba: Sanabria pidiéndole una foto a Messi en la época del Barcelona Abajo: Sanabria escupiendo a Messi por la espalda 🗣️ "No lo vi y no sé ni quién es el chico este. Prefiero no hablar, sino va a salir a hablar en todos lados y se

va a hacer conocido", sentenció Lionel pic.twitter.com/izub5zl4Ea — Diario Olé (@DiarioOle) October 13, 2023

