La derrota de la Selección Colombia contra Bolivia en El Alto, por las eliminatorias al Mundial 2026, sigue siendo un doloroso recuerdo para los jugadores y el cuerpo técnico. Aquella caída por la mínima diferencia marcó el fin de un invicto que parecía inquebrantable y dejó una serie de reflexiones sobre las dificultades de jugar a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, abrió su corazón en una reciente entrevista con el podcast ‘Clank!’, donde reveló detalles inéditos de ese complicado partido y las tensiones que vivieron dentro del camerino durante su estadía en Bolivia.

Además de hablar sobre el rendimiento de sus jugadores y la derrota, Lorenzo sorprendió al contar una anécdota que pocos conocían: el dramático incidente con el chef del equipo. Los efectos de la falta de oxígeno en El Alto afectaron tanto a los futbolistas como a todo el personal. Sin embargo, lo que más impactó fue la situación vivida por el cocinero de la Selección.

“Lo del Alto fue tremendo, con un tubo de oxígeno al lado, como si fuera una epidemia. Yo no lo padecí porque no corrí ni me agité. Nuestro chef estuvo tres días internado y casi se muere”, narró Lorenzo en el espacio mencionado, visiblemente preocupado al recordar ese momento de angustia.

Sin duda, la presión atmosférica de la zona (que dificulta la respiración) fue un obstáculo más para la delegación colombiana, que se vio obligada a adaptarse rápidamente a esas condiciones extremas.

¿Qué había dicho Lorenzo de la derrota de Colombia en Bolivia?

Luego de lo que fue ese compromiso, el entrenador argentino confesó en rueda de prensa que, a pesar de contar con un hombre de más durante más de 70 minutos de juego, la altura hizo lo suyo y afectó al equipo.

“No es fácil, incluso quedando con un hombre de más. No es fácil porque en los mano a mano ellos tienen una ventaja desde lo físico […]. Tratamos por todos lados, pero desgraciadamente no entró. A mis jugadores los felicito. Jugaron a ganar”, aseguró en ese momento.

Más allá de la derrota, el partido en El Alto dejó lecciones importantes para la Selección Colombia. La altura sigue siendo un factor determinante en las eliminatorias sudamericanas, y para el cuerpo técnico, fue una prueba de fuego en cuanto a adaptación y estrategia.

Pero lo que más quedó claro es que, incluso en condiciones extremas, la mentalidad de la Selección Colombia sigue intacta, buscando siempre la victoria.

¿Por qué Bolivia juega en El Alto?

La decisión de Bolivia de jugar sus partidos de Eliminatorias en El Alto, en lugar de concentrarse únicamente en La Paz, se debe a una combinación de factores estratégicos y geográficos.

El Alto se encuentra a una altitud aún mayor que La Paz, lo que significa que los equipos visitantes sufrirán aún más los efectos del mal de altura. Esto otorga a la selección boliviana una ventaja competitiva al jugar como local.

La idea es que la altura extrema y la cercanía de las tribunas al campo de juego generen una presión inigualable para los rivales.

